A rischio il processo sulla strage di piazza della Loggia a Brescia | il giudice chiede il trasferimento

Il presidente della Corte d'Assise Roberto Spanó ha chiesto il trasferimento dopo il caso di incompatibilità con la moglie pm Roberta Panico. Una scelta che rischia di far ripartire da zero il processo sulla strage di piazza della Loggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: processo - strage - piazza - loggia

Strage della funivia del Mottarone, chiesto il processo per cinque persone: chi sono e qual è l’accusa - La Procura di Verbania ha chiesto il processo per cinque persone per la strage della funivia del Mottarone in cui morirono 14 persone, di cui 2 bambini di 5 e 2 anni.

Strage di Erba, la Cassazione: "Il processo non si riapre". La confessione di Olindo e Rosa è una prova - In 53 pagine la Cassazione motiva il respingimento del ricorso presentato dai difensori. La condanna risale al 2006

“Strage di Erba, prove solide e minuziosi riscontri”: le motivazioni della Cassazione sul ‘no’ alla revisione del processo per Olindo e Rosa - Como, 13 maggio 2025 – Lo scorso 25 marzo, i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione avevano rigettato la richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba, presentata dai difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo.

Brescia, a rischio processo a Zorzi per la strage di piazza della Loggia: il giudice cambia incarico https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/14/news/processo_strage_brescia_loggia_zorzi_giudice_spano_trasferimento-424729863/?ref=twhl… Vai su X

Strage di Bologna, definitivo l'ergastolo per Bellini I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna all'ergastolo per Paolo... Vai su Facebook

Brescia, a rischio processo a Zorzi per la strage di piazza della Loggia: il giudice cambia incarico; Il processo sulla strage di piazza della Loggia è a rischio: il giudice viene trasferito; A rischio il processo sulla strage di Brescia: trasferito il presidente della Corte d’Assise.

A rischio il processo sulla strage di piazza della Loggia a Brescia: il giudice chiede il trasferimento - Il presidente della Corte d'Assise Roberto Spanó ha chiesto il trasferimento dopo il caso di incompatibilità con la moglie pm Roberta Panico ... Scrive fanpage.it

A rischio il processo sulla strage di Brescia: trasferito il presidente della della Corte d’Assise - Roberto Spanò ha chiesto di essere spostato al tribunale civile per evitare che il Csm trasferisca la moglie pm ... Riporta ilfattoquotidiano.it