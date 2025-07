Marito e moglie sequestrati in casa e minacciati | Dateci tutto o ammazziamo vostra figlia

Sono entrati in casa, li hanno aggrediti, sequestrati e minacciati con pistole e coltelli per ottenere le chiavi di un appartamento affidato loro da una coppia temporaneamente fuori città. È quanto ricostruito dalla polizia di Roma, che questa mattina ha eseguito sei ordinanze di custodia. 🔗 Leggi su Today.it

