Calciomercato Modric è arrivato a Milano | Carico per questa nuova avventura

Milano, 14 luglio 2025 – Il momento che tanti tifosi del Milan attendevano è arrivato: è infatti iniziata l’avventura in rossonero di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, che ha appena terminato con l’eliminazione dal Mondiale per Club la sua avventura al Real Madrid, con cui ha vinto ben 28 trofei (tra cui 6 Champions League) in 13 anni, è infatti atterrato poco poco prima di mezzogiorno allo scalo privato di Milano Linate Prime dove ha fatto il primo bagno di folla rossonero. Modric è ora atteso da una giornata intensa, nella quale svolgera le visite mediche di rito presso la clinica la Madonnina e per poi recarsi al Centro Ambrosiano per l’idoneitĂ e successivamente a Casa Milan per la firma su un contratto che lo legherĂ al club di Via Aldo Rossi per una stagione con opzione di rinnovo per un altro anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, Modric è arrivato a Milano: "Carico per questa nuova avventura"

