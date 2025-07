Santa messa in italiano alla chiesa anglicana Holy Cross a Palermo

Appuntamento alla santa messa in italiano, che sarĂ celebrata dalla Reverenda Joanna Criscenti: data fissata al sabato 19 luglio alle ore 19. Dopo la funzione saranno servite bevande fredde. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il libretto della messa per i funerali di Papa Francesco: traduzione e testi delle preghiere in italiano - Il libretto della messa dei funerali di Papa Francesco, che si terranno oggi sabato 26 aprile sul sagrato della Basilica di San Pietro davanti a fedeli e capi di Stato: le letture e la traduzione in italiano nel pdf ufficiale.

Papa Leone XIV, prima messa nella Cappella Sistina. L'omelia in inglese e in italiano: «Siamo una comunità , la Chiesa sia faro nel mondo» – Il video - La prima messa di Papa Leone XIV è iniziata nella Cappella Sistina. Partecipano alla celebrazione tutti i cardinali, sia elettori che non elettori.

Il libretto della messa "Pro Eligendo Pontifice": traduzione e testi delle preghiere in italiano - Il libretto della messa "Pro Eligendo Pontifice", che si tiene mercoledì 7 maggio alle 10 nella Basilica di San Pietro e che sarĂ celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re alla presenza dei 133 elettori prima che si riuniscano in conclave.

- SANTIAGO CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMMINO - DOMENICA 6 LUGLIO LA MESSA CON LA RIFLESSIONE DI PADRE FABIO PER I PELLEGRINI ITALIANI SUL SIGNIFICATO DEL CAMMINO.. SARĂ€ CELEBRATA ALLE ORE 19,30 ... NON ALLE 16,30 Vai su Facebook

Papa Leone XIV, Santa Messa Rai 1 oggi 13 luglio 2025/ Diretta video streaming: l'Angelus a Castel Gandolfo - Santa Messa Papa Leone XIV con l'Angelus sempre da Castel Gandolfo: la diretta video tv e streaming, il Vangelo e l'impegno della pace

Sant'Enrico II, 13 luglio 2025/ Oggi si ricorda l'Imperatore che introdusse il Credo a messa - Il 13 luglio si celebra Sant'Enrico Imperatore, Patrono delle teste coronate e garnde riformatore della Chiesa in accordo col Pontefice.