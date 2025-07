Tel Aviv i parenti degli ostaggi manifestano per il cessate il fuoco

Parenti e sostenitori si sono riuniti a Tel Aviv, chiedendo un cessate il fuoco e un accordo per la restituzione di tutti gli ostaggi rimasti. L'ex ostaggio Eli Sharabi, il cui fratello è ancora prigioniero, si è rivolto alla folla e ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aiutarlo a liberare coloro che sono ancora prigionieri. I militanti guidati da Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone nell'attacco contro Israele del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra e ne hanno rapite 251. Hamas detiene ancora circa 50 ostaggi, di cui almeno 20 si ritiene siano ancora vivi.

