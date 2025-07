Nessuna violenza la Procura chiede l' archiviazione sul caso che ha scosso Vignola

Oggi, 14 luglio 2025, la Procura ha formalmente richiesto l’archiviazione del procedimento relativo alla presunta aggressione e violenza sessuale denunciata come avvenuta a Vignola nella serata del 25 giugno scorso. La richiesta arriva a seguito di approfondite indagini preliminari che hanno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato' - La Nera: Sono in corso i dovuti approfondimenti investigativi finalizzati a chiarire le motivazioni che hanno determinato la denunciante a proporre querela ... Come scrive lapressa.it

PRESUNTO STUPRO, LA PROCURA ARCHIVIA LE INDAGINI PER INFONDATEZZA DI REATO - Oggi, 14 luglio 2025, a seguito di approfondite indagini preliminari, questa Procura ha formalizzato richiesta di archiviazione per totale infondatezza della notizia di reato relativa all’aggressione ... Riporta tvqui.it