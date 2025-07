Monza adesca una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e la violenta | fermato 24enne

Monza, 14 Luglio 2025 - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza hanno sottoposto a fermo in carcere un 24enne colombiano per violenza sessuale nei confronti di una 13enne adescata su Instagram fingendosi un 17enne. Il colombiano, da un anno residente a Monza, incensurato, avrebbe chattato con la ragazzina, anche lei monzese, per una settimana, per poi proporle di vedersi nel pomeriggio di gioved√¨ scorso in centro citt√†. La 13enne si trovava con un'amica e il fratello, ma il 24enne l'avrebbe convinta ad incontrarsi da soli. Da largo Mazzini il giovane l'ha portata in una zona isolata poco distante, dietro il teatro Binario 7, dove stazionano sbandati e assuntori di droga e l√¨, mettendo una coperta a terra e invitandola prima a togliersi le scarpe e rilassarsi, l 'ha violentata in pieno giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

