Lascito solidale sorpresa under 35 | per 1 su 3 valido strumento

Roma, 14 lug. (askanews) – Tra Gen Z e Millennials c’è una fascia di popolazione che, oltre la media nazionale, si dice propensa a una forma di solidarietà considerata una “cosa da over 50”. Lo racconta la ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale, in occasione del lancio della sua nuova campagna “Lascia che le cose belle continuino per sempre”. 3 su 10 pensano a un lascito solidale per consegnare il ricordo di sé, dei propri valori, dopo la morte: nulla di strano, se non fosse per il fatto che parliamo di giovani adulti tra i 25 e i 34 anni, una fascia di età che fino ad ora le ricerche sul tema non avevano ancora intercettato, e che la percentuale è inaspettatamente superiore alla media nazionale (24,4%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: solidale - lascito - sorpresa - under

Lascito solidale, sempre più giovani lo scelgono: 1 su 3 under 35 lo considera un atto di valore - Il Comitato Testamento Solidale lancia la nuova campagna: “Lascia che le cose belle continuino per sempre” Cresce tra Gen Z e Millennials l’interesse per il lascito solidale.

Lascito solidale, sorpresa under 35: per 1 su 3 valido strumento; LASCITO SOLIDALE, SORPRESA UNDER 35; Muggia: il vecchio gonfalone affidato alla sarta della compagnia Bulli e Pupe.

Lascito solidale, sorpresa under 35: per uno su tre è un modo per tramandare i propri valori - Tra Gen Z e Millennials c’è una fascia di popolazione che, oltre la media nazionale, si dice propensa a una forma di solidarietà considerata una “cosa da over ... Secondo repubblica.it

LASCITO SOLIDALE, - Tra Gen Z e Millennials c’è una fascia di popolazione che, oltre la media nazionale, si dice propensa a una forma di solidarietà considerata una “cosa da over 50”. Si legge su 9colonne.it