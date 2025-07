Mondiale per Club svelata la classifica dei ricavi | la posizione dell’Inter e le cifre

Mondiale per Club, tutto sulla classifica dei ricavi per le squadre partecipanti ed in particolare per l’Inter. Tutti i dettagli. La prima edizione della nuova versione del Mondiale per Club si è conclusa, e con essa arrivano anche le stime ufficiali sui guadagni delle società partecipanti. Il torneo, che ha coinvolto 32 squadre provenienti da tutto il mondo, ha messo in palio un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari, spartito tra una parte fissa per la partecipazione e una variabile legata ai risultati sportivi ottenuti. Tra i club che possono sorridere c’è sicuramente l’ Inter, che ha beneficiato sia del sistema di distribuzione UEFA che del percorso svolto nella competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, svelata la classifica dei ricavi: la posizione dell’Inter e le cifre

