sm dei cavoti il consigliere costantini chiede chiarezza sul distretto commerciale alto sannio

Il Consigliere Comunale di Minoranza del Comune di San Marco dei Cavoti, Donato Costantini, ha formalmente inviato una nota al Sindaco del proprio Comune, al Comune capofila Molinara, ai Comuni aderenti al Distretto Commerciale "Alto Sannio" e alla Regione Campania, per esprimere preoccupazione in merito allo stato di avanzamento delle attività previste nell'ambito del Distretto. Dopo un iniziale entusiasmo per la costituzione del Distretto, che coinvolge numerosi Comuni dell'area del Fortore e che avrebbe dovuto rappresentare una leva di rilancio per il tessuto commerciale locale, Costantini rileva una sostanziale carenza di iniziative concrete e incisive.

