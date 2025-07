Tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova " è finita pochi giorni fa ". A rivelarlo è il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia che, attraverso la sua newsletter settimanale, ha confermato la fine della relazione tra i due attori. Mancherebbe solo l' annuncio ufficiale. Già, perché trovare le parole giuste per comunicare la fine di un amore, che sembrava una favola dopo 14 anni insieme e due figlie, non è mai facile. Eppure sarebbe questione di giorni, forse settimane. Ma intanto le loro strade si sono già divise: lo dicono i social, dove non si mostrano più insieme da mesi, e lo dicono i bene informati, che raccontano di vacanze da separati ed eventi mondani vissuti da "single". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l'ombra del tradimento sulla fine dell'amore