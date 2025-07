Giro d’Italia Women 2025 | Lorena Wiebes riceve il Gran Premio Combattività da BWH Hotels

Si è conclusa con grande successo la 36ÂŞ edizione del Giro d’Italia Women, che ha visto trionfare Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e premiare, al tempo stesso, l’impegno e la determinazione delle cicliste protagoniste della competizione rosa. In particolare, Lorena Wiebes, campionessa europea e atleta del Team SD Worx – Protime, ha ricevuto il prestigioso Gran Premio CombattivitĂ BWH Hotels, simbolo di coraggio, passione e resilienza nello sport femminile. Wiebes, vincitrice della Maglia Rossa e protagonista assoluta nelle volate di Trento e Monselice, si è distinta per tenacia, spirito d’iniziativa e forza mentale, caratteristiche che le hanno permesso di ottenere 14 successi stagionali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Giro d’Italia Women 2025: Lorena Wiebes riceve il Gran Premio CombattivitĂ da BWH Hotels

