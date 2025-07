La storia di Darren Cahill | da tennista a supercoach di Jannik Sinner

Esplora la carriera di Darren Cahill, un ex tennista e ora supercoach che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del tennis.

In questa notizia si parla di: darren - cahill - tennista - supercoach

Darren Cahill presente sugli spalti nella sfida tra Navone e Cinà a Roma: il coach di Sinner a prendere appunti - Si prendono appunti. Come condiviso su X dal collega del Corriere dello Sport, Lorenzo Ercoli, la sfida tra Mariano Navone e Federico Cinà , valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2025, è stata osservata anche da chi ha un certo interesse in ottica Jannik Sinner.

Darren Cahill sulla finale tra Sinner e Alcaraz a Roma: “La terra favorisce lo spagnolo, ma Jannik ha buone possibilità se…” - Il conto alla rovescia sta per finire. Domani, a partire dalle ore 17.00, Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale degli Internazionali d’Italia.

Darren Cahill: “Bravo Jannik, superare le aspettative è diventata la tua norma” - Si è concesso un giorno da turista a Roma, all’indomani della finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, Darren Cahill, tecnico di Jannik Sinner, che ha postato una foto sui social che lo ritrae dinanzi al Colosseo, prima di partire alla volta di Parigi per il Roland Garros.

Darren Cahill, chi è il super coach che ha portato Sinner al numero 1 della classifica ATP; Chi è Carlos Moya, le voci sullo spagnolo “super-coach” di Jannik Sinner: l’ex allenatore di Nadal al posto di Cahill; Sinner, ipotesi Furlan per il dopo Cahill. Gli indizi che portano all’ex coach di Jasmine Paolini.

Chi è Darren Cahill: tutto quello che c’è da sapere sull’allenatore di Jannik Sinner - Scopriamo di più su Darren Cahill: rinomato allenatore di tennis ed ex tennista australiano, ma soprattutto coach di Sinner. Scrive donnaglamour.it

Jannik Sinner svela la scommessa sulla permanenza di Darren Cahill: "Ho vinto io" - Jannik Sinner ha parlato di Darren Cahill in conferenza stampa dopo il successo di Wimbledon: "Avevamo fatto una scommessa, prima della finale - Da tennisworlditalia.com