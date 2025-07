Visnadi critico | Doppia Curva Inter parte civile? Scelta molto discutibile

Gianni Visnadi si è pronunciato sul tema degli abbonamenti di alcuni ultras rifiutati dall’Inter, aggiungendo anche un commento sull’atteggiamento della societĂ nerazzurra nel caso “Doppia Curva”. IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva sul tema degli attriti, sempre piĂą consistenti, tra curva e societĂ Inter: «Non vorrei che si sia passati da un estremo all’altro. Evidentemente ci saranno stati anche dei suggerimenti da parte della Procura, episodi di violenza ci sono stati ma l’ultima sentenza ha dimostrato che c’erano piĂą cose che non funzionavano all’interno della curva e nel rapporto tra curva e tifosi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Visnadi critico: «Doppia Curva, Inter parte civile? Scelta molto discutibile»

In questa notizia si parla di: visnadi - curva - doppia - inter

Inter, è scontro con gli ultrà della Curva Nord: gli abbonamenti diventano un caso che può finire in tribunale - Gli ultrà della Curva Nord minacciano di adire le vie legali contro il no dell'Inter al rinnovo dell'abbonamento anche ai membri non interessati dall’inchiesta della Procura di Milano ... Da sport.virgilio.it

Inter e Milan non rinnoveranno l'abbonamento a centinaia di tifosi indesiderati - Lo scopo è sottrarre potere alle curve dopo che le inchieste hanno rivelato un mondo sotterraneo di affari criminali, legami mafiose e omicidi ... msn.com scrive