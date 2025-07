L' Ue boccia le condizioni di Meloni sull' acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit

L'Unione europea ha espresso dubbi sulla regolarità dell'utilizzo del "golden power" da parte del governo di Giorgia Meloni, per imporre dure condizioni all'acquisizione del Banco Bpm da parte di UniCredit Spa. La Commissione europea ha inviato una lettera all'Italia in cui esprime il suo. 🔗 Leggi su Today.it

La Commissione europea invierà una lettera al Governo italiano contro i limiti imposti nell'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit in base al golden power. #ANSA

La decisione del TAR sull’acquisto di Banco BPM fa contenti un po’ tutti - UniCredit che aveva fatto ricorso, e il governo che vuole impedire l'operazione: ma ora non è chiaro cosa succederà ... Segnala ilpost.it