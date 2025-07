Murales di Francesca Albanese a Roma con la scritta Nobel street artist Greb | Ha denunciato violenze e occupazioni - VIDEO

Un murales con il suo volto a Trastevere e la scritta gigante in blu "Nobel". Evidente il riferimento alla petizione online su una sua candidatura che ha giĂ raggiunto oltre 50mila firme A Roma è spuntato un murales dedicato a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Murales di Francesca Albanese a Roma con la scritta Nobel, street artist Greb: “Ha denunciato violenze e occupazioni” - VIDEO

In questa notizia si parla di: murales - francesca - albanese - roma

Dante, Paolo e Francesca. Rivivono in cinque murales nel parco di via Port’Aurea - Non potevano che celebrare Dante e la sfortunata protagonista del V canto dell’Inferno i murales all’interno del parco Francesca da Polenta di via Port’Aurea.

"MA CHE BEL NOBEL MARCONDIRODIRONBEL Roma, a Trastevere un murale a sostegno di Francesca Albanese. L’opera porta la firma dell’artista romano Harry Grab... ( X) Alle 20 su Rai3#blobraddoppia, quotidiano+speciale dal nostro anarchivio... Vai su X

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per Cisgiordania e Gaza, ha reagito all’annuncio di sanzioni da parte dell’amministrazione Trump con un post su X: «I potenti puniscono chi parla per i senza voce, non è un segno di forza ma di colpa». Mercol Vai su Facebook

Roma, a Trastevere spunta murale a sostegno di Francesca Albanese; A Trastevere il murale di Harry Greb dedicato a Francesca Albanese; Il Nobel per la Pace a Francesca Albanese, relatrice Onu su Gaza: il murale di Harry Greb a Roma.

Il Nobel per la Pace a Francesca Albanese, relatrice Onu su Gaza: il murale di Harry Greb a Roma - Mentre Netanyahu candida Trump, lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza: la voce che ha denunciato il “genocidio" e la complicità dell'economia. Si legge su iodonna.it

Francesca Albanese, il murale di Harry Greb sfida le sanzioni USA e accusa l’Occidente - L'opera apparsa a Trastevere in difesa della giurista denuncia silenzi, ipocrisie e interessi che alimentano l’occupazione in Palestina ... Lo riporta insideart.eu