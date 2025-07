Istat 27% under 16 a rischio povertà o esclusione sociale

Nel 2024 il 26,7% dei minori sotto i 16 anni - circa 2 milioni di persone - è a rischio di povertà o di esclusione sociale, quota che sale marcatamente per i minori che risiedono nel Sud e nelle Isole (43,6%). Lo rivela l'indagine Istat sulle condizioni di vita degli under 16 in Italia. Il rischio aumenta anche al crescere del numero di minori di 16 anni presenti in famiglia. I minori stranieri sono a rischio di povertà o esclusione sociale nel 43,6% dei casi, valore superiore di oltre 20 punti percentuali a quella dei coetanei con cittadinanza italiana (23,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

