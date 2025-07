Parcheggiano sul posto per disabili colpiscono un parlamentare e lo trascinano in un portico

Un'aggressione in pieno giorno, "davanti alle forze dell'ordine", come scrive. Il deputato di Avs Franesco Emilio Borrelli, noto per le sue denunce social, √® stato colpito dopo un convegno a¬†Santa Lucia di Serino (Avellino) riportando traumi¬†alla schiena, al braccio sinistro e alla mano destra. 🔗 Leggi su Today.it

