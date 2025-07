Beukema | La Playstation mi dà modo di fuggire dalla realtà per un po’ la vita di un calciatore è piena di responsabilità

Sam Beukema sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il Napoli e partirà con la squadra in ritiro a Dimaro. Operazione da circa 30 milioni più bonus per il classe 1998, che lascerà il Bologna dopo due stagioni. Beukema: «La Playstation mi dà modo di fuggire dalla realtà per un po’». Lo scorso marzo, il difensore ha rilasciato un’intervista al portale Nss Sport in cui ha raccontato del suo arrivo in rossoblù nell’estate 2023: «Mia madre ha avuto una casa a Riccione per 15 anni, quindi per me Bologna, così come tutta l’Emilia Romagna, ha un significato diverso; è davvero come una seconda casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

