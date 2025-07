Dove nasce l’acqua di Piacenza | tra gallerie pozzi e tecnologie avanzate

Complice anche la stagione estiva, il consumo di acqua è in aumento: si apre il rubinetto e si può disporre di acqua di qualitĂ nelle abitazioni per gli usi civili e l'igiene personale. Da dove derivi e come venga distribuita l'acqua in città è un argomento che non tutti conoscono: la storia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: acqua - nasce - piacenza - gallerie

I materiali trasportati dall'acqua diventano opere da ammirare. Nasce il museo delle arti umide - Nasce alla periferia di Arezzo il primo Museo delle Arti Umide, raccolta en plein air di opere realizzate con i materiali trasportati e depositati dall’acqua: rami, tronchi, pietre e altri regali del fiume si trasformeranno in sculture, installazioni, animali e oggetti, frutto della fantasia e.

Acqua e rifiuti: in Friuli nasce la multiutility unica per 185 comuni - Svolta nella gestione dei servizi pubblici in Friuli Venezia Giulia. Ieri, martedì 3 giugno 2025, nella sede di Cafc a Udine, è stato siglato il “Memorandum of Understanding” (MoU), il protocollo d'intesa che apre ufficialmente la strada alla nascita di una multiutility unificata per il servizio.

A Loro Ciuffena nasce il percorso: “I cammini dell’acqua: dall’antico mulino alla vecchia ferriera” - Arezzo, 16 giugno 2025 – Sul Ciuffenna dall’antico mulino alla vecchia ferriera. Il progetto, ideato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e finanziato grazie al bando promosso da Publiacqua per la valorizzazione dei “Cammini dell’Acqua”, è realizzato in collaborazione con il Comune di Loro Ciuffenna e la locale associazione dei pescatori.

fornitura di acqua potabile; Bologna, le immagini choc del tunnel vicino all’Ospedale Maggiore totalmente sommerso: video e foto; Maltempo, a un anno dall'alluvione allagamenti nel Ravennate e nell'Imolese.

A Piacenza torna la rassegna “XNL Aperto” - Artribune - A Piacenza eventi speciali, aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi pubblici 14 Set. Da artribune.com

Maltempo, allagamenti a Piacenza: strade e gallerie sotto acqua ... - A un anno esatto dalla seconda delle due alluvioni che hanno flagellato il territorio, nel pomeriggio di giovedì 15 maggio violenti temporali hanno provocato allagamenti in diversi punti della ... Scrive informazione.it