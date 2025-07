Stand Florio dove la musica incontra il cuore | roots sessions con Milici e De Rosa

Allo Stand Florio, emozioni in musica per "Roots sessions", la rassegna musicale ideata e curata da Alessandra Salerno nell' ambito della kermesse "Summer Edition 2025", con gli artisti di fama internazionale, il maestro Giuseppe Milici con la sua armonica, la splendida voce della cantante jazz. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Stand Florio s'inaugura la summer edition 2025: Mario Venuti in concerto - Mario Venuti, big della musica italiana, con il suo "Tra carne e cielo tour solo", voce e chitarra, inaugura giovedì 19 giugno alle 21,30, la "Summer edition 2025", promossa ed organizzata dallo Stand Florio di Palermo, sulla costa sud-occidentale del capoluogo dell'Isola.

Noquiet women orchestra in concerto: la voce graffiante di Alessandra Salerno infiamma lo Stand Florio - La "rossa" siciliana dalla voce "black", Alessandra Salerno, artista di fama internazionale, sabato 28 giugno alle 21,30 "graffia" la scena dello Stand Florio per il secondo appuntamento di "Roots sessions", di cui è ideatrice e curatrice per "Summer edition 2025".

Estate d’autore allo Stand Florio: il programma della settimana tra cinema, musica ed incontri - Allo Stand Florio, sulla costa sud occidentale di Palermo, scoppiettante la settimana dall'1 al 6 luglio per "Summer edition 2025", la kermesse di musica, comedy on stage e di cinema "alternativo" con un ricco carnet di appuntamenti fino al 7 settembre.

ROOTS SESSIONS, la rassegna in musica diretta da Alessandra Salerno ci aspetta domani con NOQUIET WOMEN ORCHESTRA, l'Orchestra tutta al femminile fondata dalla stessa Alessandra . Per acquistare il biglietto clicca qui: https://www.standflorio.it/a-s- Vai su Facebook

