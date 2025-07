Concerto AC DC a Imola | scaletta parcheggi treni | la guida

Lo show di domenica 20 luglio: la band australiana tornerà in riva al Santerno 10 anni dopo lo show del 2015. Attesi 70mila spettatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto AC/DC a Imola: scaletta, parcheggi, treni: la guida

In questa notizia si parla di: concerto - imola - scaletta - parcheggi

Max Pezzali, successo per il concerto evento a Imola con 85mila presenze - Il maxi evento dell’estate di Max Pezzali, lo show Max Forever – Grand Prix, ha travolto l’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

AC/DC, concerto 10 anni dopo a Imola: la carica dei 70mila - Imola, 9 luglio 2025 – Dieci anni fa, oggi, gli AC/DC conquistavano l’Autodromo. Uno show, quello del 9 luglio 2015, che riportò la grande musica rock in riva al Santerno.

AC/DC, un mese al grande show di Imola: ecco i treni speciali post-concerto - Imola, 20 giugno 2025 – La città è pronta per tremare di nuovo sotto le vibrazioni del rock. Dopo il leggendario concerto del 2016, gli AC/DC tornano in Autodromo con il loro ‘ Power Up Tour ’, pronti a scrivere un altro capitolo infuocato nella storia musicale della città .

La scaletta del concerto di Max Pezzali all'autodromo di Imola di sabato 12 luglio: biglietti, orari e parcheggi Vai su X

Ciao a tutti! In occasione dei grandi eventi il comune di Imola mette a disposizione ampi spazi delle abitazioni vicine all’autodromo per migliorare la situazione parcheggi per tutti i tipo di veicoli. Noi facciamo parte di quei parcheggi autorizzati dal comune e ci t Vai su Facebook

Concerto AC/DC a Imola: scaletta, parcheggi, treni: la guida; Max Pezzali; La scaletta del concerto di Max Pezzali all'autodromo di Imola di sabato 12 luglio: biglietti, orari e parcheggi.

Concerto di Max Pezzali a Imola: scaletta, parcheggi e ingressi. La guida - Tutte le informazioni sullo show di sabato 12 luglio in Autodromo. Segnala ilrestodelcarlino.it

Max Pezzali, il concerto stasera a Imola: orari, scaletta, quello che c’è da sapere - Un live che si preannuncia altamente spettacolare e che anticipa il tour negli stadi in programma nel 2026: oltre agli show di Roma, Napoli e una doppia Milano, si aggiungono le città di Lignano, ... msn.com scrive