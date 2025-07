Morto Marco Schenetti addio al carabiniere paracadutista dei ragazzi disabili | Una vita per gli altri

Il Brigadiere Capo Marco Schenetti per anni ha dedicato la sua vita agli altri condividendo la sua passione per il volo con le persone disabili e mettendosi a disposizione di chi non poteva lanciarsi da solo. È morto a 57 anni a causa di gravi complicazioni sanitarie dopo un intervento chirurgico urgente. 🔗 Leggi su Fanpage.it