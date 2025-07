A Spazio Cultura incontro con lo scrittore Giampaolo Frezza

Gioved√¨ 17 luglio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, verr√† presentato il libro di Giampaolo Frezza Palermo spasima, novit√† editoriale di Rubbettino Editore. All'incontro sar√† presente l'autore che dialogher√† con il professore Pietro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

