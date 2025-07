Si è spenta la professoressa Finocchi | ha insegnato matematica e fisica a generazioni di liceali teatini

Lutto a Chieti per la morte, a 87 anni, di Bianca Maria Finocchi, storica docente di matematica e fisica al liceo classico Gianbattista Vico di Chieti. La scomparsa questa mattina, all'ospedale Santissima Annunziata, dove era ricoverata a seguito di una malattia. Attivissima nella vita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: finocchi - matematica - fisica - spenta

