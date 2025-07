Il mondo dei supereroi Marvel si prepara ad accogliere una delle squadre piĂą iconiche e influenti della narrativa a fumetti: i Fantastici Quattro. La loro transizione nel Marvel Cinematic Universe (MCU) segna un momento importante, portando sul grande schermo il loro ruolo di “Prima Famiglia” del pianeta. Questo articolo analizza le ultime novitĂ riguardanti il debutto cinematografico del team, le interpretazioni nelle nuove pubblicazioni e l’importanza di questo passaggio per l’universo Marvel. l’ingresso ufficiale dei fantastici quattro nel mcu. la presentazione nelle nuove pubblicazioni: «fantastic four: first steps #1». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il soprannome iconico dei fantastici quattro entra nel canone ufficiale del mcu