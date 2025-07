Perché il pilota ha fatto schiantare l’aereo La terribile ipotesi sul disastro Air India con 260 morti

Era un uomo abituato a dominare il cielo, con piĂą di 15.000 ore di volo alle spalle, e una carriera che lo aveva portato ai comandi di alcuni dei piĂą avanzati velivoli al mondo. Ma il 12 giugno 2025, tutto è precipitato. Il volo AI171 della compagnia Air India, un Boeing 787 Dreamliner diretto a Londra, si è schiantato con una violenza tale da non lasciare scampo a 241 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio, e ad altre 19 persone che si trovavano a terra. Di quell’inferno di lamiere, carburante e fiamme è sopravvissuto un solo passeggero. Il resto è solo dolore e domande. >> “Ora siamo al completo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: india - pilota - fatto - schiantare

Incidente aereo India, cosa è successo: il Boeing 787 all'avanguardia, i contatti persi pochi secondi dopo il decollo, il mayday lanciato dal pilota - Il Boeing 787 Dreamliner è un aereo bimotore turboventola a fusoliera larga (wide-body) utilizzato come aeroplano di linea per voli a medio e lungo raggio, sviluppato.

Incidente Air India, indagini a tutto campo: il pilota ha sbagliato manovra? Ecco cosa sappiamo - Un Boeing?787?8 Dreamliner di Air?India, volo AI?171, si è schiantato oggi nei sobborghi di Ahmedabad pochi istanti dopo il decollo dalla pista 23 dell’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel, con 242 persone a bordo.

Incidente aereo India, cosa è successo: i contatti persi pochi secondi dopo il decollo, il mayday lanciato dal pilota e i dubbi sulla mancata rincorsa - I contatti persi pochi secondi dopo il decollo, per motivi che potranno essere appurati grazie al recupero della scatola nera.

I motori del Boeing 787 di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno sono stati spenti da qualcuno all’interno della cabina di pilotaggio non appena il velivolo è decollato. Non c’è (ancora) una certezza sulle ragioni. Ma la scatola nera non avrebbe mostr Vai su Facebook

«Il pilota dell' Air India era depresso e ha fatto schiantare l'aereo uccidendo 260 persone perché soffriva pe; Disastro aereo India, cos'è successo e le possibili cause: la ricostruzione in 3D dell’incidente; L'unico sopravvissuto dell'aereo precipitato: Ecco come ho fatto.

«Il pilota dell'Air India era depresso: ha fatto schiantare l'areo uccidendo 260 persone perché soffriva per un lutto, voleva andarsene» - Il Boeing 787 Dreamliner della Air India precipita uccidendo 241 persone a bordo – l'intero equipaggio e ... Da msn.com

Air India, il pilota era depresso? L'ipotesi del «gesto volontario» dopo la morte della madre - Era il 12 giugno quando il Boeing 787 Dreamliner della Air India precipitò in India, uccidendo 241 persone a bordo del velivolo - Lo riporta msn.com