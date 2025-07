Pomodoro da industria Coldiretti | raccolta al via in anticipo

È iniziata in questi giorni nel Piacentino la raccolta del pomodoro da industria, con un avvio anticipato rispetto alla tradizionale tabella di marcia. «Un anticipo che – sottolinea Coldiretti Piacenza - se da un lato è frutto delle elevate temperature registrate a giugno, dall’altro non cancella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: pomodoro - industria - coldiretti - raccolta

La morte di Arnaldo Pomodoro. Una sua opera nella storica azienda tessile: "Ci ricorda l'importanza di arte e industria" - Prato, 23 giugno 2025 – E’ collocata all’ingresso del quartier generale di Filpucci a Capalle la scultura che Arnaldo Pomodoro realizzò su commissione dell’azienda.

Possiamo dire che #Coldiretti e altre organizzazioni di produttori hanno fallito nel loro intendo dichiarato di sostenere i produttori italiani in difficoltà ? Si possiamo dirlo con certezza che hanno fallito nonostante i tanti proclami se non si rendono conto che non Vai su Facebook

Pomodoro da industria, Coldiretti: raccolta al via in anticipo; Siccità , calo del 20 per cento della raccolta del pomodoro in Capitanata; Coldiretti, inizia la raccolta del pomodoro da industria tra mille incognite.

Pomodori già maturi grazie al caldo di giugno: inizia la raccolta nel piacentino - Inizia in questi giorni nel piacentino la raccolta del pomodoro da industria, a renderlo noto è Confagricoltura Piacenza che fornisce le prime ... Lo riporta piacenzasera.it

Al via nel piacentino raccolta pomodoro da industria - (askanews) – Inizia in questi giorni nel piacentino la raccolta del pomodoro da industria: e se le superfici in provincia, con oltre 10. Riporta askanews.it