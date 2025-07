wec ferrari commenta il weekend in brasile sapevamo che sarebbe stato difficile

Ferrari non riesce a brillare in Brasile al termine della 6h di San Paolo letteralmente dominata dalla Cadillac. Le vetture americane hanno fatto la differenza con la n. 12 e la n. 38 precedendo la Porsche ufficiale n. 5, unica rivale di General Motors nelle prime fasi di gara. La 499P privata n. 83 AF Corse di Phil HansonRobert KubicaYifei Ye ha chiuso in ottava piazza, mentre le due 499P ufficiali si sono inserite in 11ma ed in 12ma piazza (n. 51 e n. 50). Tutte le vetture di Maranello non sono mai riuscite a competere per il successo, gi√† in ritardo di un giro dopo meno di met√† evento. Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato in una nota ufficiale nel post gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

