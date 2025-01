Agi.it - Lento ritorno alla normalità nella rete ferroviaria nel Nord Italia. Riattivate tutte le linee

AGI - Circolazioneriattivata in tutto il nodo ferroviario di Milano. L'intervento dei tecnici di RFI ha permesso di ripristinare la piena disponibilità dell'infrastruttura anche da e per Bologna, dopo la riattivazione dalle 10.30 delleda e per Venezia e Genova. Lo comunica in una nota Trenche ha anche disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio o non è riuscito a giungere a destinazione. Potenziate l'assistenza con kit e generi di conforto e le informazioni a bordo dei treni e nelle stazioni interessate. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20) • FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:20) • FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:08) • FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:38) • FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:13) • FR 9707 Milano Centrale (7:45) - Trieste Centrale (13:08) • FR 8803 Milano Centrale (7:50) - Bari Centrale (15:27) • FR 9709 Milano Centrale (8:15) - Venezia Santa Lucia (10:42) • FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:13) • IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) • ICN 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (10:10) del 10 gennaio Treni Alta Velocità che oggi non fermano a Milano Centrale: • FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10) • FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00) • FR 9508 Roma Termini (6:00) - Bardonecchia (12:20) • FR 9514 Taranto (6:10) - Torino Porta Nuova (16:00) • FR 9710 Genova Brignole (6:58) - Venezia Santa Lucia (11:12) • FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (19:02) • FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:24) • FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10) • FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12) • FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05) • FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:15) • EC 41 Genève (5:27) - Domodossola - Venezia Santa Lucia (12:42): ferma a Milano Certosa