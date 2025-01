Sport.quotidiano.net - In palio punti playoff. Lumezzane e Lecco a caccia di risposte

(Brescia)cercano la vittoria per rilanciare le rispettive ambizioni. Partita decisamente interessante quella che, oggi pomeriggio alle 15 al Saleri, vedrà in campo i padroni di casa bresciani, decimi in classifica con 28ma che non vincono dallo scorso 10 novembre, e il, tredicesimo a quota 24 e obbligato a centrare quel successo esterno (che manca da 440 giorni) per non perdere ulteriormente terreno dalla zona, distante 4. In casa delufficiali gli arrivi del difensore Pittino (19 anni, Genoa) e del portiere Toniolo (20 anni, Verona). Franzini ritrova Dalmazzi dopo la squalifica. A, invece, il tecnico Volpe potrà fare affidamento, seppure per uno scampolo di partita, su Marrone, Di Gesù, Frigerio, Galeandro e Furlan e potrà inserire anche qualcuno dei nuovi innesti: Di Dio (attaccante esterno 22enne dalla Juve Stabia) e Martic (centrocampista 29enne dal Legnago).