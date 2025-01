Ilgiorno.it - Il restyling delle primarie. Le scuole cittadine cambiano volto

Ha fatto i “compiti“vacanze l’amministrazione di Cantù che durante la pausa natalizia ha sistemato ledella città. In particolare all’Istituto Chiara e Francesco d’Assisi di via Casartelli è stato sostituito l’impianto di illuminazione all’esterno e all’interno dell’edificio, in via De Gasperi all’Istituto Bruno Munari sono stati sistemati gli impianti idrico-sanitari, in via Daverio si sono rifatti i bagni e alla primaria di Fecchio sono state imbiancate aule e corridoi. Gli interventi si aggiungono ai lavori che sono stati compiuto l’estate scorsa grazie ai fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, poco meno di un milione di euro finanziati dall’Unione Europea -Next Generation EU. Su cinque progetti presentati dal Comune per la realizzazione e l’ampliamentomense scolastiche nelledi primo grado.