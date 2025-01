Game-experience.it - GIGABYTE rivela le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50 con raffreddamento migliorato al CES 2025

ha annunciato il lancio delleRTX50 basate suBlackwell e AI, tra cuiRTX 5090, RTX 5090 D, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070, al CES. Gli ultimi modelli disfruttano soluzioni diall’avanguardia progettate per le GPURTX50 per migliorare le prestazioni nei giochi più impegnativi. Realizzate con il concetto di progettazione del prodotto “Evolution of Ten”, leRTX50 dimigliorano le prestazioni termiche fino al 10% e riducono il volume complessivo della scheda fino al 10% per un’esperienza di creazione di PC più compatibile.Dopo aver annunciato tante novità sull’intelligenza artifilacle per tutti al CES, la società hato che grazie aBlackwell, le GPURTX50 offrono funzionalità rivoluzionarie a giocatori e creatori.