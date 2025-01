Biccy.it - GF: gieffina in crisi vuole abbandonare, una sta per arrivare

Leggi su Biccy.it

Queste sono settimane movimentate al Grande Fratello e la situazione non sembra essersi calmata. Nella casa del GF c’è sempre tensione a causa dell’uscita di Jessica Morlacchi e anche per il televoto che ha coinvolto sia le concorrenti colpite dal provvedimento disciplinare, che quelli nominati in maniera classica. Come se non bastasse pare che una concorrente ieri abbia avuto unae che abbia pensato di lasciare il programma. L’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram ha rivelato: “Ilaria vorrebbe lasciare il programma! Lei è stata per diverso tempo in confessionale presa da una forte“.GF, gli autori starebbero pensando di far entrare una ragazza per Javier Martinez.Nelle ultime settimane Javier Martinez ha nominato in più occasioni una ragazza di nome Vanessa e adesso sembra che gli autori l’abbiano trovata e contattata.