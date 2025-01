Fiumicino, una raccolta fondi per la famiglia di Filippo Cristian Colacicco

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 gennaio 2025 – Un grande gesto di solidarietà per aiutare ladi, il 44enne che ha perso tragicamente la vita sulla via Flacca, a(leggi qui). E’ questo l’obiettivo dellalanciata sulla piattaforma GoFundMe. Un’iniziativa per portare sostegno concreto alla sua.“Ladi Veronica eè stata colpita da una grave tragedia, – si legge nel messaggio che accompagna la– abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto per andare incontro a spese mediche importanti e per supportare il futuro di tre bambini che hanno perso il papà. Aiutateli con qualsiasi contributo ve ne saremo eternamente grati”.Per partecipare allasi può donare cliccando qui ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.