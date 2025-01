Ilfoglio.it - Due famiglie diverse, atomi che si attirano, si respingono e si scombinano

Helen Garner è considerata la più importante scrittrice australiana vivente (e versatile: ha scritto romanzi, nonfiction, storie processuali, sceneggiature e diari). Ha più di ottant’anni e sono quasi cinquanta che scrive. Eppure nel resto del mondo la conosciamo da pochissimo: in Italia l’ha portata Nottetempo, per cui è appena uscito il romanzo breve Piccoli preludi (1984), nella traduzione di Milena Sanfilippo. Forse perché Garner non ha mai voluto scrivere del suo paese come di un luogo esotico, e in mente ha sempre avuto un lettore australiano, a cui non deve spiegare cosa sono i dingo, ma semplicemente evocare l’atmosfera di una notte in una zona suburbana in cui ci si addormenta con gli ululati dei dingo alla luna. Piccoli Preludi racconta appunto della periferia di Melbourne, inizio anni Ottanta: Dexter e Athena Fox – lui è gioviale, la bontà brilla sulla sua faccia un po’ da scemo, indossa camicie improbabili, lei invece rammenda con metodo ma sogna una vita in cui dorme sonni sereni in lenzuola profumate dopo la morte della sua famiglia – vivono in una casa sgangherata vicino al Creek, al fiume, insieme ai due figli.