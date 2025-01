Metropolitanmagazine.it - Donald Trump su tutte le furie per la condanna: lo sfogo sui social

Il neo (ri)eletto presidentepuò dormire sonni tranquilli. Seppur colpevole di aver falsificato documenti finanziari per coprire il pagamento illecito alla pornostar Stormy Daniels, in cambio del suo silenzio sulla loro relazione, non andrà in carcere, né riceverà sanzioni pecuniarie. Dopo il verdetto, il giudice Juan Merchan ha spiegato che a determinare la scelta è stato il suo imminente secondo mandato: «Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l’immunità presidenziale».La vicenda, tuttavia, macchia la fedina penale del tycoon repubblicano in modo indelebile., infatti, diventerà il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essereto per un crimine prima dell’insediamento alla Casa Bianca, previsto per il 20 gennaio 2025.