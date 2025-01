Anteprima24.it - Dogana, la struttura portante è arrivata a Piazza Amendola

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Che grande emozione questa mattina. Ladella nuova. Si tratta di due pilastri lignei che contribuiranno a reggere il nuovo scheletro a sostegno delle mura storiche perimetrali dell’antico palazzo dei grani“. Così in un post il sindaco di Avellino, Laura Nargi. E’la svolta per ladi Avellino. Sono arrivate nel cantiere due colonne in legno che faranno parte della futura. “I lavori procedono spediti e il 2025 sarà l’anno decisivo per restituire alla città uno dei suoi simboli più amati e più attesi – conclude il sindaco – Avanti così”. Tutta l’area è stata interdetta al traffico tra lae via Francesco Saverio per consentire lo svolgimento delle operazioni. 1 di 3 L'articolo, laproviene da Anteprima24.