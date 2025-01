Sport.quotidiano.net - Derby tra sorprese. Alcione per il rilancio. Crash test col Renate

Leggi su Sport.quotidiano.net

Questo pomeriggio, alle 17.30,lombardo al Città di Meda. A sfidarsi sarannoMilano, separate da soli due punti in classifica e desiderose di tornare alla vittoria dopo la prima battuta d’arresto del 2025. In casaCusatis deve far fronte a un’assenza pesante: Invernizzi, elemento chiave della trequarti, fuori per squalifica. Probabile che sia Kevin Bright a prenderne il posto, con Bertoni pronto a subentrare come mezz’ala sinistra. Il, invece, vuole riprendersi subito dopo la sconfitta contro la Feralpisalò, che ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi. I brianzoli puntano alla terza vittoria casalinga consecutiva, ma dovranno fare a meno di due pedine importanti: Siega, espulso nel finale dell’ultimo match, e il giovane terzino Riviera, fermato dalla somma di ammonizioni.