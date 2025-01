Ilgiorno.it - Casa-lavoro in automobile. Trasporto pubblico inutilizzato dai dipendenti comunali

Come raggiungono la sede idel Comune, che lavorano a Palazzo Malinverni o, a poche decine di metri, nell’ex tribunale di via Gilardelli, ora dedicato a Rosario Livatino? Con una percentuale che supera il 70%, i lavoratori utilizzano l’auto, in una discreta percentuale usano la bici o camminano, mentre l’uso delè davvero residuale. È questo il dato principale che emerge dal Piano degli spostamentidel personale dipendente che, finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo diprivato individuale, può essere considerato come un caso campione in città. Il Comune possiede diverse sedi sul territorio: oggetto di verifica è la sede di piazza San Magno, che ospita più di 100, alla quale si è deciso di affiancare la sede di Gilardelli, che pur non ospitando un numero dialmeno pari a 100, dista solo poche decine di metri ed è, quindi, servita dai medesimi servizi.