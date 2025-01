.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, ci sarà il riscatto ad Avezzano?

Debutto per Antonioli, che chiede una reazione caratteriale, in panchina: si gioca domenica 12 gennaio alle 14.30, – 11 Gennaio 2025 – “Voglio vedere una reazione”: ci?Le parole del neomister Mauro Antonioli, sostituto del dimissionario Aldo Clementi, sono quelle di tutta la tifoseriaina che si attende di vedere unaben diversa da quella col Castelfidardo nella trasferta di domenica 12 gennaio alle ore 14.30.Si gioca per la 19° giornata ad, campo tradizionalmente non facile anche per la, che spesso vi ha perso: “io però, non ci ho mai giocato”, ha sottolineato il nuovo allenatore mettendo da parte la scaramazia.La squadra abruzzese, autrice di una grande scorsa stagione, in questo torneo sta soffrendo anche se pure all’andata rese la vita dura: in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, si arrese al Bianchelli alla2-1.