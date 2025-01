Agi.it - Biden a Meloni: "Grazie per la leadership nel G7, nella Nato e nell'Ue". La premier, "con gli Usa straordinaria collaborazione"

AGI - Il presidente uscente, Joe, dopo esser stato costretto a cancellare il viaggio in Italia per gli incendi in California, ha sentito al telefono il primo ministro italiano Giorgiae "l'ha ringraziata per laitaliana nel G7,'Unione Europea.ha anche espresso la sua gratitudine per il sostegno dell'Italia al popolo ucraino. Entrambi i leader hanno riaffermato le forti e durature relazioni tra gli Stati Uniti e l'Italia", ha dichiarato la Casa Bianca in una nota.conversazione telefonica con, la- informa a sua volta Palazzo Chigi - ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del Governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California. Poi ha trasmesso ail profondo ringraziamento e apprezzamento per laintrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche'ambito della Presidenza italiana del G7.