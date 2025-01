Ilgiorno.it - Ardenno, si butta nel torrente per sfuggire a controllo dei carabinieri: svanito nel nulla

(Sondrio) – Ha fermato l’auto di grossa cilindrata che stava guidando e ha cercato di fuggire, lanciandosi in une sparendo nel. Sono in corso le ricerche dell’uomo che nelle scorse ore per scappare a undeidi Morbegno si è gettato in un corso d’acqua, ad, in Valtellina. L’episodio è successo nella notte, all’altezza di un ponte della statale 38 dello Stelvio. I militari – impegnati in unanti-furti – hanno chiesto l'intervento della squadra d'emergenza della Protezione civile, in relazione anche alla pericolosità del corso d'acqua e della zona, ma l'uomo ènel. Sul veicolo - risultato rubato nei giorni scorsi in provincia di Bergamo - i militari hanno trovato arnesi atti allo scasso.