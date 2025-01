Un altro morto alla Frigo Caserta, una fuga di ammoniaca uccide un operaio di 19 anni

Leggi su Open.online

Un ragazzo di 19a Gricignano d’Aversa, nelno, in seguito a unadida uno dei serbatoi. Si tratta di Patrizio Spasiano, residente a Napoli, e dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione nella sede dell’azienda, la stessa dove il 31 dicembre scorso morì schiacciato da un muletto il 39enne Pompeo Mezzacapo. Il corpo senza vita del ragazzo di 19è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre era riverso su un’impalcatura.LadiL’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio. Secondo le prime informazioni, la perdita diè avvenuta in un serbatoio dove erano in corso lavori di manutenzione da parte di quattro operai. Tre sono riusciti a uscire, mentre un quarto (Spasiano) è rimasto all’interno.