UFFICIALE – Bisseck l’infortunio c’è | comunicato Inter sugli esami

Arriva ildell’su. Il difensore tedesco ha subito un infortunio e dovrà stare fuori per qualche giorno.– Arriva ildell’sulle condizioni fisiche di. Questo l’aggiornamentoche arriva da Appiano Gentile: “Yannsi è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Glihanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la settimana prossima”. Sicuramente una notizia non positiva quella che arriva da Appiano Gentile in merito alle condizioni fisiche del gigante tedesco. L’lo perderà per diverse partite, fortunatamente Benjamin Pavard sta rientrando nel momento giusto.si fa male e l’lo perderà per diverse partiteDURA – Tegola per l’che perde dunqueper diverse partite.