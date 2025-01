Ilgiorno.it - Stella è tornata a casa. Ai domiciliari dai genitori. Choc tra gli amici di Marco

e Stefania Totaro "Lo conoscevo da quando era un ragazzino, era cresciuto ad Arese dove viveva con la sua famiglia. Un bravo ragazzo, un ragazzo d’oro". Uno deglipiù stretti diMagagna e suo collega di lavoro trattiene stento rabbia e commozione. Non crede a quello che è successo, non crede soprattutto al ritratto emerso dalle parole della compagna diBoggio. Che lo ha accoltellato al cuore con un unico fendente nella notte del sei gennaio nella mansarda che condividevano a Bovisio Masciago, in cui lui a maggio era andato a vivere in prove di convivenza con la ragazza che frequentava da un anno e mezzo. Una relazione tormentata però, come testimoniato dai vicini di, che parlano di continui e violenti litigi di notte che li avevano costretti a chiamare almeno un paio di volte i carabinieri, anche se poi non ne era sortito nulla, nessuna denuncia, né di parte né d’ufficio.