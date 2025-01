Sparatoria a Catania ucciso un giovane di 21 anni | raggiunto da 5 proiettili in strada

Leggi su Dayitalianews.com

Non ce l’ha fatta Giuseppe Francesco Castiglione, il ragazzo che nel pomeriggio di ieri era rimasto gravemente ferito in una.L’indagine si è conclusa più rapidamente del previsto. L’autore dellacontro Giuseppe Francesco Castiglione, un ragazzo di 21che ora si trova in gravi condizioni presso l’ospedale Garibaldi Centro, si è infatti costituito. Gli investigatori erano già sulle sue tracce, grazie anche alle telecamere presenti nella zona del crimine. Probabilmente sentendosi braccato, il, ventenne, ha deciso di consegnarsi spontaneamente alla stazione dei Carabinieri di Misterbianco. Il movente del tentato omicidio sembrerebbe di natura passionale. Sarà il sospettato a fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni del suo gesto durante l’interrogatorio con il pubblico ministero e gli investigatori della squadra mobile.