Lanazione.it - Sanità, Veneri (Fdi): “Asl sud est ancora senza direttore generale”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 gennaio 2025 – “Il dott. Antonio D’Urso si è dimesso da più di tre mesi dadella Asl Sud-Est, in anticipo rispetto alla scadenza propria dell’incarico per accettare una migliore offerta della provincia autonoma di Trento, ma il Presidente Giani non haprovveduto a nominare il suo sostituto. Ci chiediamo per quale motivo la Regione Toscana stia tardando così tanto nello scegliere il successore. Il posto dinon può rimanere vacante: le sfide dei servizi socio-sanitari sono numerose e il territorio dell'Asl Sud-Est non solo è il più vasto della Toscana ma è caratterizzato da importanti peculiarità, come l’altissimo afflusso di turisti in alcune stagioni dell’anno. Pervengono inoltre segnalazioni di inefficienze e problematiche ulteriori dovute alla mancanza di un, situazione che può produrre nel breve termine effetti negativi sulla qualità dei servizi erogati.