Quotidiano.net - Sambuca di Sicilia vende case a 3 euro, famiglia si trasferisce da Londra. “È un sogno, pensavamo a uno scherzo”

Agrigento, 10 gennaio 2025 – Arrivano da. Sono gli ultimi stranieri, in ordine di tempo, giunti a) per firmare il preliminare della "Casa a 3" aggiudicata nel novembre scorso dopo i primi due bandi, avviati con la vendita dellea 1, che hanno portato alla cessione di tutti gli immobili comunali messi all'asta in questi anni. Ad acquistarla è stata unainglese. Lei, Lindsey Fitzgerald, 36 anni, Program Manager nel settore tecnologico, lui, Robert Mosley, 44 anni, scrittore pubblicitario e i loro due figli, Marck, di 4 anni, e Maisy, 7 anni (appena compiuti). Il loro arrivo in paese è stato raccontato su Facebook sulla pagina "di– Borgo dei borghi 2016". "L'emozione della prima volta in– si legge nel post – che si sovrappone alla firma del preliminare e alla consegna delle chiavi della nuova casa sambucese si legge negli occhi cerulei e profondi della giovane manager inglese nativa dell'Irlanda del Nord".