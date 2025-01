Lanotiziagiornale.it - Referendum su Autonomia, cittadinanza e Jobs act: ecco quando la Consulta deciderà sull’ammissibilità

La decisione si avvicina, nonostante il rinvio. Parliamo del giudizio della Corte costituzionaledelsull’. Ma non solo, perché laè chiamata a decidere anche su altri quesiti referendari, ovvero quelli relativi allae alact.Proprio in queste ore la Corte costituzionale ha comunicato la data in cui si riunirà la camera di consiglio proprio per decideredi questi. Vediamoarriveranno le decisioni.lasuiperactLa decisione è prevista per il 20 gennaio, come comunica la Corte costituzionale. Il presidente facente funzioni, Giovanni Amoroso, ha infatti firmato il decreto con cui viene fissata al 20 gennaio, ovvero il “termine ultimo previsto per legge, la camera di consiglio partecipata in cui verrà giudicata l’ammissibilità deiabrogativi ritenuti conformi alla legge dall’Ufficio centrale per idella Cassazione”.